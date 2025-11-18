Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Rüttelplatte

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 14.11.2025 bis 17.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Baustelle im Bereich der Lise-Meitner-Straße 18 in Wittlich und entwendeten hier eine dort abgestellte Rüttelplatte der Marke Ammann.

Der Abtransport erfolgte mit Sicherheit mittels eines Transportes oder eines Fahrzeuges mit Anhänger.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

