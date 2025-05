Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Schwerpunkteinsatz mit Hubschrauber an der deutsch-niederländischen Grenze

Bad Bentheim (ots)

In Zusammenhang mit den vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen fand heute entlang der Grenze zwischen Niedersachsen und den Niederlanden ein Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei statt.

Ein Polizeihubschrauber setzte Einsatzkräfte im Grenzraum ab, um spontane Kontrollen durchzuführen. Diese Art des Einsatzes nennt sich Hubschraubersprungfahndung.

Bei dieser Einsatzmaßnahme handelt es sich um eine äußerst flexible Möglichkeit, um Kontrollen im 30-Kilometer-Bereich der Grenze mit Fahndungen zur Strafverfolgung gezielt miteinander zu kombinieren. Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung werden somit eng miteinander verbunden.

Der taktische Vorteil besteht darin, die Einsatzkräfte der Bundespolizei schnell an verschiedene Orte im Einsatzraum verlegen zu können und dadurch die Vorhersehbarkeit der grenzpolizeilichen Maßnahmen zu reduzieren. Gerade an weitläufigen oder infrastrukturell weniger gut angebundenen Grenzabschnitten ermöglicht der Lufttransport eine deutlich höhere Mobilität und Einsatzdichte als herkömmliche Transportmittel.

Durch den gezielten, kurzfristigen Kräfteansatz an wechselnden Kontrollstellen erhöht die Bundespolizei den Kontrolldruck spürbar, was sowohl präventiv wirkt, als auch den Fahndungserfolg steigert. Gleichzeitig werden die Erkenntnisse der einzelnen Kontrollmaßnahmen in das aktuelle Lagebild eingefügt. Die gewonnenen Informationen dienen somit als Grundlage für zukünftige Einsätze der Bundespolizei an der niedersächsischen Grenze zu den Niederlanden.

Die übergeordneten Ziele der Hubschraubersprungfahndung am heutigen Tag waren die Begrenzung der irregulären Migration, die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität sowie die Verhinderung von Bedrohungen durch den Terrorismus.

Für die Durchführung wurde die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim durch einen Hubschrauber der Bundespolizeidirektion 11 unterstützt. Zum Einsatz kam ein großer Transporthubschrauber vom Modell Super Puma. Die eingesetzte Maschine stammt aus der Bundespolizeifliegerstaffel in Gifhorn.

Auch in der Zukunft wird die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim - neben den festen Kontrollstellen in Bad Bentheim, bei Meppen und in Bunde - im gesamten Grenzbereich durch flexible Kontrollen präsent sein und den Schutz der Grenzen gewährleisten.

