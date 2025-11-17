Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Friedhof in Birgel

Birgel (ots)

In der Nacht vom 14.11.2025 auf den 15.11.2025 kam es am Ortsausgang Birgel in Richtung Feusdorf, dortiger Parkplatz am Friedhof, zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beschädigte ein bisher unbekannter Lkw beim Wenden auf dem Parkplatz eine Hecke. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

