FW Paderborn: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW

(sg) Am Sonntag, den 19.10.2025 gegen 09:28 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn über einen automatisierten Notruf zu einem Verkehrsunfall auf die Kreuzung Berliner Ring - Driburger Straße alarmiert.

Auf der Kreuzung kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW. In den zwei beteiligten PKW wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Ein Fahrer konnte seinen PKW zunächst nicht verlassen, da die Fahrertür durch den anderen PKW versperrt war. Der PKW wurde durch die Feuerwehr zurückgeschoben und der Fahrer befreit. Alle fünf betroffenen Personen wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in Paderborner Krankenhäuser transportiert.

Der Einsatz konnte nach rund 60 Minuten beendet werden.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), zwei Einsatzleitwagen (ELW), ein Wechselladerfahrzeug (WLF), sowie drei Rettungswagen (RTW) und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) mit insgesamt rund 28 Einsatzkräften.

