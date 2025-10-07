FW Paderborn: Verkehrsunfall Kreuzung Residenzstraße / Münsterstraße

Feuerwehr Paderborn

Am Montagabend, den 06.10.2025, gegen 21:34 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Paderborn zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Residenzstraße / Münsterstraße im Stadtteil Schloss Neuhaus in Paderborn alarmiert.

Auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung A33 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kastenwagen. Auf Höhe der Ampel Residenzstraße fuhr ein Kleinwagen aus bisher noch ungeklärter Ursache auf das Heck eines an der Ampel stehenden Kastenwagens auf.

Durch den Unfallmechanismus wurden drei Insassen in dem Kastenwagen und zwei Insassen in dem Kleinwagen leicht verletzt.

Nach rettungsdienstlicher Versorgung und notärztlicher Sichtung aller fünf Patienten vor Ort wurden die Verletzten mit insgesamt vier Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser transportiert.

Parallel zu den rettungsdienstlichen Maßnahmen sicherte die Feuerwehr die Einsatzstellen gegen den fließenden Verkehr ab.

Der Einsatz konnte nach rund 45 Minuten beendet werden. Die Münsterstraße war während der Maßnahme teilweise vollständig gesperrt.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), ein Einsatzleitwagen (ELW), vier Rettungswagen (RTW) sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) mit insgesamt 18 Einsatzkräften.

