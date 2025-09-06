PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Breslauer Str am Sonntag teilweise gesperrt - Tag der offenen Tür der Feuerwehr Paderborn

Paderborn (ots)

Am Sonntag, 07.09.2025, findet an der Feuer- und Rettungswache Süd an der Breslauer Str. der Tag der offenen Tür der Feuerwehr Paderborn statt.

Zu diesem Zweck wird die Brelauer Str. tagsüber im Bereich der Feuer- und Rettungswache voll gesperrt. Wir bitten um Beachtung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Paderborn
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit -

E-Mail: presse@feuerwehr-paderborn.de
www.feuerwehr-paderborn.de

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell

