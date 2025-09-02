Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Zimmerbrand in Paderborn

Paderborn (ots)

(sg) Am Abend des 02. September 2025 wurde die Feuerwehr Paderborn um 17:58 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Cheruskerstraße in Paderborner alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung an einer Haustür, im rückwärtigen Bereich, des betroffenen Wohnhauses erkennbar. Im Erdgeschoss war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen.

Alle Bewohner der betroffenen Wohnung hatten diese vor dem Eintreffen der Rettungskräfte schon verlassen. Drei Personen mussten durch den Rettungsdienst versorgt und mit dem Verdacht einer "Rauchgasvergiftung" in Paderborner Krankenhäuser transportiert werden.

Währenddessen leitete die Feuerwehr umgehend die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz im Innenangriff ein. Dadurch konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Bereiche der Wohnung verhindert werden.

Im weiteren Verlauf kam ein Überdrucklüfter zur Entrauchung der Brandwohnung zum Einsatz. Zusätzlich wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert.

Die Wohnung wurde durch den Brandrauch so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist. Die Polizei hat die Wohnung zur Ermittlung der Brandursache beschlagnahmt.

An dem rund eineinhalb stündigen Einsatz waren insgesamt 30 Einsatzkräfte beteiligt - darunter die hauptamtlichen Feuer- und Rettungswachen Nord und Süd, der freiwillige Löschzüge Stadtheide, zwei Rettungswagen der Feuerwehr Paderborn und der Führungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell