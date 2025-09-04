Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Gemeldeter Entstehungsbrand im Bereich des Daches einer Doppelhaushälfte

Paderborn (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Paderborn gegen 14:20 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in der Straße "Im Lohfeld" alarmiert. Ausgelöst wurde die Alarmierung durch einen aufmerksamen Nachbarn, woraufhin die Leitstelle des Kreises Paderborn die Einsatzkräfte informierte.

Die zuerst eintreffenden Kräfte stellten einen Entstehungsbrand im Bereich des Daches fest; Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Eintreffens nicht im Gebäude. Mittels Drehleiter wurde der Brandherd lokalisiert und gelöscht. Ein Trupp, der ins Gebäude vorrückte, setzte eine Riegelstellung im Dachgeschossbereich, um eine Brandausbreitung in den Innenraum zu verhindern.

Der Einsatz dauerte etwa zweieinhalb Stunden. An der Einsatzstelle waren die hauptamtliche Feuerwehr Paderborn mit einem Einsatzleitwagen, einem Führungskraftwagen, vier Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen, zwei Drehleitern und einem Tanklöschfahrzeug vertreten. Zusätzlich befanden sich ein Rettungswagen und ein Fahrzeug der Polizei vor Ort.

Weitere Informationen zur Brandursache und möglichen Sachschäden lagen zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Polizei übernommen.

