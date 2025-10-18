Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Küchenbrand Bayernweg

Paderborn (ots)

(sg) Am Samstag, dem 18.10.25 wurde die Feuerwehr Paderborn um 15:00h in den Bayernweg alarmiert.

In einer Wohnung im 3. OG war die Küche in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen aus Küchenfenster von außen schnell unter Kontrolle bringen.

Nachdem im Treppenraum mittels Druckbelüfter ein Überdruck erzeugt wurde, konnte das Feuer durch einen Trupp im Innenangriff gelöscht werden.

Es wurden keine Personen verletzt.

Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde

Es befanden sich die Löschfahrzeuge der Wachen Nord und Süd, sowie die ehrenamtlichen Kameraden des Löschzuges Stadtheide im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell