Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Verkehrsunfall auf der B64 sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung

Paderborn (ots)

(sg) Paderborn, 09.10.2025 - Gegen 16:59 Uhr wurde die Feuerwehr Paderborn zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 64 alarmiert. Ein Kleintransporter war aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden PKW aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW gegen die Fahrbahnbegrenzungen geschleudert.

Insgesamt waren drei Personen an dem Unfall beteiligt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst und die Notärztin medizinisch untersucht. Die zwei etwa 60-jährigen Insassen des PKW mussten zur weiteren Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus transportiert werden.

Die Feuerwehr Paderborn war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, dem Hilfeleistungslöschfahrzeug der Wache Süd sowie dem B-Dienst im Einsatz. Die Maßnahmen der Feuerwehr umfassten die Absicherung der Unfallstelle, das Aufnehmen ausgelaufener Betriebsstoffe sowie die Unterstützung des Rettungsdienstes.

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B64 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem längeren Rückstau.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Paderborn, übermittelt durch news aktuell