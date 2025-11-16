PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Wohnungsbrand breitet sich auf Dachgeschoss aus

Bremen-Blumenthal (ots)

Am Sonntagvormittag brannte das erste Obergeschoss eines 2-geschossigen Mehrfamilienhauses in der Gösper Straße in Bremen-Nord komplett aus. Der Brand, der sich auch auf das Dachgeschoss ausbreitete, verursachte einen sehr hohen Sachschaden. Personen wurden bei diesem Ereignis glücklicherweise nicht verletzt. Sämtliche Bewohner konnten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig ins Freie retten.

Gegen 11:20 Uhr erreichten die ersten Notrufe die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen sämtliche Räume des ersten Obergeschosses in Vollbrand. Dichter Brandrauch hüllte das Gebäude und die nähere Umgebung ein.

Atemschutztrupps gingen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung mit C-Rohren in das Gebäude vor. Eine Drehleiter wurde in Stellung gebracht. In der Anfangsphase des Einsatzes wurde noch eine Person vermisst, die im Gebäude vermutet wurde. Dieser Verdacht bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Die vorgehenden Trupps bekamen den Brand dann schnell unter Kontrolle. Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Nachmittag hin, da große Teile des Daches abgedeckt werden mussten, um sämtliche Glutnester ablöschen zu können.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6 sowie die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Blumenthal, des stadtbremischen Rettungsdienstes, der Einsatzleitdienst, der Direktionsdienst und die Gerätewagen Atemschutz und -Hygiene.

Zu Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

