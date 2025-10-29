PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Kellerbrand in Wohn- und Geschäftsgebäude

Bremen-Bahnhofsvorstadt (ots)

In der Bahnhofsvorstadt kam es in den frühen Nachstunden am 29.10.2025, zu einem Brand in einer Souterrainwohnung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Daniel-von-Bühren-Straße. Glücklicherweise gab es nur eine leicht verletzte Person, die vor Ort rettungsdienstlich versorgt werden konnte.

Kurz nach 01:11 Uhr lief der erste Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Bremen ein. Als die ersten Einheiten am Einsatzort eintrafen, hatten sich sämtliche Personen bereits selbstständig aus dem Gebäude begeben.

Dichter Rauch drang aus dem Gebäude. Atemschutztrupps konnten den Brand schnell in der Souterrainwohnung lokalisierten und leiteten Löschmaßnahmen ein. Bereits kurze Zeit später war der Brand unter Kontrolle.

Alle 15 Bewohner des Gebäudes mussten im Nachgang in anderen Unterkünften untergebracht werden, da das Gebäude insgesamt als nicht mehr bewohnbar eingestuft werden musste.

Bei der Kontrolle des Gebäudes wurde noch ein Nymphensittich entdeckt, der aber wohlbehalten in einem Käfig seiner Besitzerin übergeben werden konnte.

Im Einsatz waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie des Rettungsdienstes.

Angaben zur Schadenshöhe und zur Brandursache können nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

