Feuerwehr Bremen

FW-HB: Presseeinladung: Übergabe von Schmutzwasserpumpen für die Freiwilligen Feuerwehren

Bremen (ots)

Am Mittwoch, 5.11.2025, werden im Beisein von Innensenator Ulrich Mäurer durch die Öffentlichen Versicherer offiziell acht Schmutzwasserpumpen für die Freiwilligen Feuerwehren in Bremen übergeben.

Die Übergabe findet um 12:00 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Oberneuland, Mühlenfeldstraße 16, 28355 Bremen, statt. Pressevertreter:innen sind herzlich eingeladen.

Nach aktuellem Stand nehmen an der Übergabe neben Innensenator Ulrich Mäurer unter anderem Rüdiger Meyer, Regionaldirektor der Öffentlichen Versicherung Bremen (ÖVB), Reiner Berlips, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bremen, und Philipp Heßemer, Leiter der Feuerwehr Bremen, teil.

Die Spezialpumpen sind eine Beschaffung, die aus Sonderzuwendungen der VGH Versicherungen infolge der Hochwasserlage zum Jahreswechsel 2023/2024 und zusätzlichen Zuwendungen der ÖVB realisiert werden konnte. Sie werden über die nächsten Wochen verteilt den Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Lehesterdeich, Oberneuland, Osterholz, Huchting, Neustadt, Vegesack, Schönebeck und Blumenthal zur Verfügung gestellt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell