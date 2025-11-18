PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Salmtal (ots)

Am 17.11.2025 gegen 06:42 Uhr fuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine von einem Wirtschaftsweg auf die Landstraße 141 in Fahrtrichtung Wittlich.

Hier übersah er beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen 39-jährigen Führer eines Personenkraftwagens aus Nordrhein-Westfalen.

Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Personenkraftwagen nicht mehr fahrbereit war.

Der 39-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

