POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Salmtal (ots)
Am 17.11.2025 gegen 06:42 Uhr fuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine von einem Wirtschaftsweg auf die Landstraße 141 in Fahrtrichtung Wittlich.
Hier übersah er beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen 39-jährigen Führer eines Personenkraftwagens aus Nordrhein-Westfalen.
Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Personenkraftwagen nicht mehr fahrbereit war.
Der 39-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell