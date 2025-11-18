PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Brand eines Einfamilienhauses

Bettingen (ots)

Am Montagabend gegen 23:25 Uhr wurde der Polizei Bitburg der Vollbrand eines Einfamilienhauses in der Ortslage Bettingen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie der Polizei bestätigte sich die Meldung. Die Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig ins Freie retten. Nach aktuellem Ermittlungsstand erlitten sie leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten sowie die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiterhin an. Im Einsatz befinden sich starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizei Bitburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Tel.: 06561-96850
pibitburg@polizei.rlp.de

Besuchen Sie uns auf X:
#BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

