POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 16.11.2025, 19:30 Uhr bis 17.11.2025, 10:20 Uhr stellte eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet ihren Personenkraftwagen der Marke VOLVO an mehreren Stellen im Bereich der Stadt Wittlich ab.

Im Anschluss stellte sie Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest, welche darauf hindeuteten, dass ein unbekannter Fahrzeugführer möglicherweise beim Rangieren gegen ihren Personenkraftwagen stieß.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

