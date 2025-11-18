Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 16.11.2025, 19:30 Uhr bis 17.11.2025, 10:20 Uhr stellte eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet ihren Personenkraftwagen der Marke VOLVO an mehreren Stellen im Bereich der Stadt Wittlich ab.

Im Anschluss stellte sie Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest, welche darauf hindeuteten, dass ein unbekannter Fahrzeugführer möglicherweise beim Rangieren gegen ihren Personenkraftwagen stieß.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

