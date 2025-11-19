Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Binsfeld (ots)

Am 18.11.2025 gegen 06:30 Uhr befuhr eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Speicher mit ihrem Personenkraftwagen die Straße "Auf dem Aulend" in Binsfeld.

In einer Rechtskurve begegnete ihr im Gegenverkehr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Transporter.

Dieser kam vermutlich aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot von seinem Fahrstreifen ab und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Die 55-Jährige musste, um eine Kollision zu verhindern, ihrerseits nach rechts ausweichen, wobei sie mit einer Grundstücksmauer kollidierte.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell