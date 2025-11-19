Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Eingeschränkte persönliche Anzeigenaufnahme bei der Polizeiinspektion Bitburg am kommenden Wochenende

Bitburg (ots)

Am kommenden Wochenende wird die Erdorfer Straße in Bitburg im Zeitraum von Samstag, dem 22.11. 06:00 Uhr bis zum Montag, dem 24.11. 06:00 Uhr aufgrund der Teerung der Fahrbahn und damit verbundener Trocknungszeiten nicht mit Fahrzeugen befahrbar sein. Um dennoch uneingeschränkt die Sicherheit der Einwohner im Eifelkreis im Falle jeglicher polizeilicher Einsatzanlässe gewährleisten zu können, sind Änderungen des organisatorischen Ablaufs der Dienststelle erforderlich. Daher ist die persönliche Aufnahme von (Straf-)Anzeigen auf der Dienststelle im entsprechenden Zeitraum nur eingeschränkt und nach telefonischer Rücksprache unter 06561-96850 möglich. Alternativ kann zwecks Erstattung von entsprechenden Anzeigen auch die Onlinewache (portal.onlinewache.polizei.de) genutzt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell