Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hetzerath (ots)

Am 19.11.2025 gegen 05:51 Uhr befuhr ein 24-jähriger Rollerfahrer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Fahrzeug die Marie-Curie-Allee in Hetzerath.

Aufgrund der vorherrschenden Kälte an diesem Morgen, beschlug sein Helmvisier und er übersah einen im dortigen Bereich abgestellten Anhänger, mit welchem er schließlich kollidierte.

Sowohl am Roller, als auch am Anhänger entstand Sachschaden. Der 24-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste festgestellt werden, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war, weshalb gegen den 24-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell