PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hetzerath (ots)

Am 19.11.2025 gegen 05:51 Uhr befuhr ein 24-jähriger Rollerfahrer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Fahrzeug die Marie-Curie-Allee in Hetzerath.

Aufgrund der vorherrschenden Kälte an diesem Morgen, beschlug sein Helmvisier und er übersah einen im dortigen Bereich abgestellten Anhänger, mit welchem er schließlich kollidierte.

Sowohl am Roller, als auch am Anhänger entstand Sachschaden. Der 24-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste festgestellt werden, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war, weshalb gegen den 24-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 21:27

    POL-PDWIL: Diebstahl einer Ortstafel in Scheid

    Scheid (ots) - Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum zwischen dem 08.11.2025 und dem 17.11.2025 die Ortstafel Scheid, aus Richtung Losheim kommend, entwendet. Die Polizei Prüm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden. ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 06:40

    POL-PDWIL: Fundunterschlagung

    Wittlich (ots) - Am 18.11.2025 gegen 17:15 Uhr verlor eine 55-jährige Frau aus der VG Traben-Trarbach ihre Geldbörse auf dem Parkplatz des NETTO-Marktes in der Friedrichstraße in Wittlich. Im Rahmen der Suchmaßnahmen konnte die Geldbörse schließlich durch eine Zeugin "in den Hecken" des Parkplatzes aufgefunden werden. Augenscheinlich hatte ein bisher unbekannter Täter die Geldbörse gefunden und das Bargeld an sich genommen. Im Anschluss legte er die Geldbörse "in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren