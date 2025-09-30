Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Zwei Mal in Bauhof eingebrochen

In der Nacht zum Montag drangen Unbekannte in Uhingen in ein Betriebsgebäude ein. Nur wenige Tage zuvor fand der erste Einbruch statt.

Ulm (ots)

Zwischen Sonntag 21 Uhr und Montag 6 Uhr gelangten die Täter auf das Gelände in der Bleichereistraße. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sie sich Zutritt zur Fahrzeughalle. Von dort aus gelangten die Unbekannten in mehrere Werkstätten. In denen befanden sich Geräte und Werkzeuge. Mehrere davon machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Der Abtransport dürfte wohl mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein.

Der erste Einbruch fand bereits nur wenige Tage zuvor statt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche kletterten die Einbrecher über das Zufahrtstor und hebelten die Terrassentür auf. In Büros und einer Werkstatt suchten sie nach Wertgegenständen. Die Einbrecher plünderten eine Kasse mit einem geringen Bargeldbetrag und nahmen mehrere Motorsägen der Marke Stihl mit.

Die Polizei Uhingen hat in beiden Fällen Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen Tatzusammenhänge und werten die Spuren aus. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07161/9381-0 entgegen.

