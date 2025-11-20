Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 19.11.2025, 14:00 Uhr bis 19.11.2025, 14:40 Uhr hatte ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Daun seinen Personenkraftwagen, einen Peugeot mit DAU-Kennzeichen sowohl im Bereich des Parkplatzes der VG Wittlich-Land, als auch auf dem Parkplatz eines Copyshops in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich abgestellt.

Auf einem der beiden Parkplätze kam es dazu, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit dem Fahrzeug des Geschädigten kollidierte.

Es kam zu einem Schaden am Fahrzeug des Geschädigten im Bereich des linken hinteren Radlaufs.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeiten wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell