Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus in Prüm Reginostraße

Prüm (ots)

Am 19.11.2025, zwischen 7:30 und 19:30 Uhr, kam es in der Reginostraße in Prüm zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich über die Rückseite des Gebäudes Zugang und entwendeten unter anderem Schmuck.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Wohngebietes um die Reginostraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel. 06551-9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

