POL-PDWIL: Fund eines Fahrrades

Altrich (ots)

Am 20.11.2025 gegen 19:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über ein offenbar herrenloses Fahrrad im Bereich des Fahrradwegs an der Landstraße 52 im Bereich Altrich.

Das Fahrrad, ein Fischer Alu Mountainbike in der Farbe schwarz-silber konnte aufgefunden werden.

Es ergaben sich vor Ort keinerlei Hinweise auf eine Gefahrenlage oder strafbares Verhalten.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und in der Folge dem Fundbüro übergeben.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

