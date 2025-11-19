PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 7-Jähriger wird in Schwerin von PKW angefahren und verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich an einem Fußgängerüberweg in der Witttenburger Straße in Schwerin ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW sowie eines Kindes. Nach vorliegenden Angaben mehrerer Zeugen hätte der slowakische Fahrer des Skoda zuvor die für ihn rote Ampel missachtet.

Wie den Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme entnommen werden kann, habe sich der 7-Jährige kurz nach 16 Uhr auf dem Heimweg befunden, als er gemeinsam mit weiteren Kindern an einer grünen Ampel die Wittenburger Straße aus Richtung Friedensstraße überquerte. Der 29-jährige PKW-Fahrer sei laut Aussagen der Zeugen mit hoher Geschwindigkeit aus der gleichen Richtung kommend nach rechts in die Wittenburger Straße eingebogen, wo es unmittelbar zum Zusammenstoß mit dem Jungen kam. Der 7-Jährige wurde kurz darauf aufgrund einer Kopfplatzwunde, mehreren Prellungen sowie des Verdachts eines Schädel-Hirn-Traumas zur weiterführenden medizinischen Versorgung in das Helios Klinikum Schwerin gebracht. Zu möglicherweise entstandenen Sachschäden liegen derzeit keine Angaben vor.

Ein positiver Drogenvortest ergab bei dem Slowaken den Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (hier: THC) gefahren hätte. Die Kriminalpolizei Schwerin ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der fahrlässigen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

