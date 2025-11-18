Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen Gold und Schmuck im Wert von 75.000 Euro

Borkow (ots)

In der Gemeinde Borkow (Sternberger Seenlandschaft) haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen bei einem Einbruch Gold und Schmuck im Wert von 75.000 Euro erbeutet. Die Täter sollen dabei nach ersten polizeilichen Erkenntnissen zwischen Mittwochmorgen und Montagnachmittag von der Rückseite gewaltsam in das Gebäude eingedrungen sein. Aus der im Wohnhaus befindlichen Werkstatt entwendeten die noch Unbekannten anschließend Gold und Schmuck im Gesamtwert von geschätzten 75.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.

