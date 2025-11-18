PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen Gold und Schmuck im Wert von 75.000 Euro

Borkow (ots)

In der Gemeinde Borkow (Sternberger Seenlandschaft) haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen bei einem Einbruch Gold und Schmuck im Wert von 75.000 Euro erbeutet. Die Täter sollen dabei nach ersten polizeilichen Erkenntnissen zwischen Mittwochmorgen und Montagnachmittag von der Rückseite gewaltsam in das Gebäude eingedrungen sein. Aus der im Wohnhaus befindlichen Werkstatt entwendeten die noch Unbekannten anschließend Gold und Schmuck im Gesamtwert von geschätzten 75.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und hat Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren