Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vandalismus auf dem Schweriner Schlachtermarkt - Polizei löscht Feuer, erteilt Platzverweise und leitet Ermittlungen ein

Schwerin (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist es auf dem Schlachtermarkt in Schwerin zu polizeilichen Einsätzen aufgrund von Vandalismus und Ruhestörung gekommen.

Zunächst meldeten Anwohner gegen Mitternacht laute Musik aus dem Bereich des Schlachtermarktes. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort zunächst keine Personen fest, stattdessen ein Feuer in einer Feuerschale sowie eine beschädigte Sitzbank. Die Polizeibeamten löschten das Feuer.

Im Rahmen der weiteren Streifentätigkeit trafen die Einsatzkräfte gegen 03:00 Uhr erneut auf ein Feuer in der Feuerschale. Vor Ort befanden sich zwei Männer im Alter von 24 und 37 Jahren sowie eine 39-jährige Frau. Zudem wurde ein frisches Graffiti festgestellt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass einer der drei anwesenden Deutschen hierfür verantwortlich sein könnte. Das erneute Feuer wurde ebenfalls durch die Polizei gelöscht.

Den drei Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie nachkamen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung u.a. an der Sitzbank, an den Verkaufsständen und an den Papierkörben aufgenommen und prüft nun Zusammenhänge zwischen den Taten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 4.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

