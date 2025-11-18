PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 11-jähriges Mädchen beim Überqueren der Straße leicht verletzt

Schwerin (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde ein 11-jähriges Mädchen beim Überqueren der Wismarschen Straße Höhe Grunthalplatz leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 17:00 Uhr, als eine 34-jährige Autofahrerin an einer im Gegenverkehr an der Haltestelle stehenden Straßenbahn vorbeifuhr. In diesem Moment traten zwei Mädchen plötzlich hinter der Straßenbahn auf die Fahrbahn. Das 11-jährige Kind wurde vom Pkw der Frau erfasst und stürzte zu Boden.

Die Autofahrerin sowie weitere Zeugen erkundigten sich unmittelbar nach dem Wohlbefinden des Kindes. Beide Mädchen entfernten sich jedoch noch vor Eintreffen der Rettungskräfte vom Unfallort. Polizeibeamte konnten die Kinder kurze Zeit später ausfindig machen. Das leicht verletzte Mädchen war den Umständen entsprechend wohlauf. Eine sofortige medizinische Behandlung der Verletzung war nicht notwendig. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

