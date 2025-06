Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddiebstähle am helllichten Tag - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag stahl zwischen 10:45 Uhr und 13 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft ein E-Bike in der Friedrichstraße. Das Rad der Marke Cube war an einem Fahrradständer vor einer Schule abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden. Als die 45-jährige Besitzer am frühen Nachmittag zu ihrem E-Bike zurückkehrte, musste sie feststellen, dass das Rad samt Schloss verschwunden war.

Ebenfalls am Montag bemerkte eine Zeugin gegen 12 Uhr, wie sich ein Mann an einem Fahrrad in der Bergstraße zu schaffen machte. Der Unbekannte nutzte eine kleine Flex, um das Fahrradschloss eines an der Haltestelle "Alter OEG Bahnhof" abgestellten Rads zu knacken. Als ein anderer Zeuge den Mann auf sein Tun ansprach, beleidigte und bedrohte der Fahrraddieb den Zeugen. Dann entfernte sich der Tatverdächtige ohne seine Beute von der Örtlichkeit.

Ob die beiden Taten in Weinheim im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Das Polizeirevier Weinheim bittet Zeugen um ihre Mithilfe. Diese werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 zu melden.

Beschrieben wurde der Tatverdächtige als ungefähr 170 bis 180 cm groß. Er trug eine kurze, große Sporthose, ein schwarzes T-Shirt sowie einen schwarzen Rucksack mit blauen Elementen.

