POL-MA: Heidelberg: Exhibitionist belästigt Schülerinnen und Schüler - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Heidelberger Altstadt wurde eine 47-jährige Frau leicht verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand parkte ein 61-jähriger Mann in der Sofienstraße in Höhe der Kreuzung zur Straße "Plöck" mit seinem Lastwagen rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei touchierte er eine 47-jährige Frau an der Schulter. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu ...

