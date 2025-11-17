Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW kollidiert mit Streifenwagen

Gadebusch (ots)

Gegen 18:15 Uhr des zurückliegenden Samstags (15. November 2025) bemerkte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Gadebusch auf der B208 zwischen Mühlen Eichsen und Gadebusch einen Pkw Madza, der durch auffallend langsame und unsichere Fahrweise auffiel. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und gaben dem Fahrzeug wiederholt Anhaltesignale.

Der Fahrer reagierte jedoch nicht und setzte seine Fahrt fort. Zur Unterstützung wurde ein weiterer Streifenwagen hinzugezogen. Dieser postierte sich am Ortseingang Gadebusch. Trotz eingeschaltetem Blaulicht nahm der Mazdafahrer den stehenden Streifenwagen offenbar nicht wahr und kollidierte mit diesem mit geringer Geschwindigkeit. Verletzt wurde hierbei niemand.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 85-jährigen Mann aus Schwerin. Aufgrund bestehender Zweifel an seiner Fahrtauglichkeit beschlagnahmten die eingesetzten Beamten seinen Führerschein.

Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 25.000 Euro.

