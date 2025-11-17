PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen wegen einfacher Körperverletzung nach Auseinandersetzung in Rostock

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung aufgenommen, nachdem es Sonnabend, 15. November 2025, zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen in der Rostocker Innenstadt gekommen sein soll.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei männliche Personen gegen 18:45 Uhr in der Kröpeliner Straße/ Ecke Neuer Markt in eine körperliche Auseinandersetzung. Eine größere Personengruppe, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, begleitete das Geschehen, ohne jedoch aktiv einzugreifen.

Beim Eintreffen der Beamten vor Ort löste sich die Gruppe auf, die beiden beteiligten Personen - beide mit blauen Jeans und dunklen Jacken bekleidet - flüchteten in unbekannte Richtung und konnten auch im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden.

Die Beamten sicherten Videomaterial, das derzeit ausgewertet wird. Zeugen, die weitere Hinweise zur Auseinandersetzung oder den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:26

    POL-HRO: Versuchter Raub im Mueßer Holz in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

    Schwerin (ots) - Am Freitagabend ist eine 50-jährige Frau im Bereich der Hamburger Allee verletzt worden. Eine bislang unbekannte Person hatte versucht, ihr eine Tasche zu entreißen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:23

    POL-HRO: Zeugen gesucht nach Brandstiftung an Pkw in Rostock-Evershagen

    Rostock (ots) - In der Nacht zum Montag, den 17.11.2025, kam es gegen 02:00 Uhr in der Berthold-Brecht-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen zu einer vorsätzlichen Brandstiftung an einem dort abgestellten VW Golf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Pkw durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr Rostock konnte den Brand zügig ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:01

    POL-HRO: Unbekannte beschädigen sieben Fahrzeuge in Hagenow- Polizei sucht Zeugen

    Hagenow (ots) - Bereits in der Nacht zu Samstag haben unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Hagenow beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter zwischen Freitagabend 22:00 Uhr und Samstagmorgen 08:00 Uhr gleich sieben geparkte Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt haben. Zur Tatzeit befanden sich die Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren