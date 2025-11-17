Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen wegen einfacher Körperverletzung nach Auseinandersetzung in Rostock

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der einfachen Körperverletzung aufgenommen, nachdem es Sonnabend, 15. November 2025, zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen in der Rostocker Innenstadt gekommen sein soll.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten zwei männliche Personen gegen 18:45 Uhr in der Kröpeliner Straße/ Ecke Neuer Markt in eine körperliche Auseinandersetzung. Eine größere Personengruppe, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, begleitete das Geschehen, ohne jedoch aktiv einzugreifen.

Beim Eintreffen der Beamten vor Ort löste sich die Gruppe auf, die beiden beteiligten Personen - beide mit blauen Jeans und dunklen Jacken bekleidet - flüchteten in unbekannte Richtung und konnten auch im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden.

Die Beamten sicherten Videomaterial, das derzeit ausgewertet wird. Zeugen, die weitere Hinweise zur Auseinandersetzung oder den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 zu wenden.

