Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Zeugenaufruf nach Geldwechselbetrug

Wörth am Rhein (ots)

Am Mittwoch, den 25.06.2025, gegen 13:00 Uhr hob der Geschädigte Bargeld von einer ortsansässigen Bankfiliale in der Marktstraße in Wörth am Rhein ab. Auf dem Parkplatz wurde der Geschädigte von einem Mann angesprochen, welcher den Geschädigten um Wechsel seines Münzgeldes bat. Im Rahmen dessen entwendete der Beschuldigte unauffällig das soeben abgehobene Bargeld und entfernte sich.

Der Täter wird als etwa 170cm groß, schlank mit dunklen Haaren beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war der Täter mit einer langen grauen Stoffhose und weißem Kurzarmhemd begleitet.

Die Polizei warnt eindringlich davor, fremden Personen Zugriff auf das eigene Portemonnaie zu gewähren - auch nicht unter scheinbar harmlosen Vorwänden. Seien Sie wachsam und schützen Sie Ihre Wertsachen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell