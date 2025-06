Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Maikammer (ots)

Im Zeitraum vom 23.06.2025 gegen 21:30 Uhr bis zum 24.06.2025 parkte die 33- jährige Geschädigte ihren PKW in der Marktstraße in Maikammer. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit dem PKW der 33-Jährigen, sodass an diesem hoher Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei Edenkoben sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum o.g. Sachverhalt machen können und möglicherweise einen Verursacher gesehen haben. Bei Hinweisen bitte mit der Polizei Edenkoben telefonisch unter der 06323 - 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de Kontakt aufnehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell