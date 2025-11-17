PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen gesucht nach Brandstiftung an Pkw in Rostock-Evershagen

Rostock (ots)

In der Nacht zum Montag, den 17.11.2025, kam es gegen 02:00 Uhr in der Berthold-Brecht-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen zu einer vorsätzlichen Brandstiftung an einem dort abgestellten VW Golf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Pkw durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt.

Die alarmierte Feuerwehr Rostock konnte den Brand zügig löschen, dennoch entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat in der Tatnacht, insbesondere im Zeitraum um 02:00 Uhr, verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Berthold-Brecht-Straße in Evershagen beobachtet?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweise können zudem über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

