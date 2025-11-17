PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vier verletzte Personen bei Auffahrunfall in Wittenburg

Wittenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Wittenburg sind vier Personen leicht verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist an der Kreuzung L04 / L042 gegen 17:30 Uhr ein 36-jähriger Autofahrer einem verkehrsbedingt haltenden VW aufgefahren, der mit sechs Personen besetzt war. Vier Insassen klagten bei der Unfallaufnahme über Kopf- und Rückenschmerzen, darunter ein 8- und 11- jähriges Kind. Beide Kinder wurden im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche 36-jährige Unfallverursacher blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, jedoch ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von über 1,8 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

