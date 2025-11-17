Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Totalentwendung eines Opel Astra in Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am vergangenem Wochenende soll es zu einer Totalentwendung eines grauen Opel Astra in Güstrow gekommen sein. Der 39-jährige Besitzer hätte ihn am Samstag gegen 17:40 Uhr auf einem Sandparkplatz in der Grabenstraße nahe des dortigen Kinos abgestellt. Als dieser gegen 20:10 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Auch die polizeiliche Absuche im Stadtbereich führte nicht zum Auffinden des Opels. Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 10.000EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise in diesem Fall nimmt das Polizeihauptrevier Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell