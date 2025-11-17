PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Totalentwendung eines Opel Astra in Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am vergangenem Wochenende soll es zu einer Totalentwendung eines grauen Opel Astra in Güstrow gekommen sein. Der 39-jährige Besitzer hätte ihn am Samstag gegen 17:40 Uhr auf einem Sandparkplatz in der Grabenstraße nahe des dortigen Kinos abgestellt. Als dieser gegen 20:10 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, war das Fahrzeug verschwunden. Auch die polizeiliche Absuche im Stadtbereich führte nicht zum Auffinden des Opels. Der entstandene Stehlschaden wird auf etwa 10.000EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise in diesem Fall nimmt das Polizeihauptrevier Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 17:11

    POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 76-jährigen Mann aus Güstrow

    Güstrow (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 76-jährigen Mann aus Güstrow welcher seit dem 14. November 2025 vermisst wird kann gelöscht werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Gordon ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 15:32

    POL-HRO: Brand im Mehrfamilienhaus

    Ludwigslust (ots) - Am 16.11.2025 gegen 11:45 Uhr kam es in Ludwigslust in der Kanalstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Flammen im Fensterbereich sichtbar. Die Kameraden der Feuerwehr setzten eine Drehleiter zur Rettung der Bewohner ein. Vier Bewohner wurden auf Grund Rauchgasintoxikation leicht verletzt und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 09:29

    POL-HRO: Sachbeschädigung durch Böller - Zeugen gesucht

    Rostock (ots) - Am 15.11.2025 gegen 23:30 Uhr haben in der Stadtmitte von Rostock derzeit unbekannte Täter durch das Verwenden von Böllern einen hohen Sachschaden verursacht. Durch Zeugen wurden laute Knallgeräusche und in der Folge eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen. Vor Ort konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass in den dortigen Büroräumen 12 Fenster und der Wandputz beschädigt wurden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren