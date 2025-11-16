Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand im Mehrfamilienhaus

Ludwigslust (ots)

Am 16.11.2025 gegen 11:45 Uhr kam es in Ludwigslust in der Kanalstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Flammen im Fensterbereich sichtbar. Die Kameraden der Feuerwehr setzten eine Drehleiter zur Rettung der Bewohner ein. Vier Bewohner wurden auf Grund Rauchgasintoxikation leicht verletzt und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000,- EUR. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Gordon Tiesler Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

