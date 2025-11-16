PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand im Mehrfamilienhaus

Ludwigslust (ots)

Am 16.11.2025 gegen 11:45 Uhr kam es in Ludwigslust in der 
Kanalstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei 
Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits Flammen im Fensterbereich 
sichtbar. Die Kameraden der Feuerwehr setzten eine Drehleiter zur 
Rettung der Bewohner ein. Vier Bewohner wurden auf Grund 
Rauchgasintoxikation leicht verletzt und durch den Rettungsdienst 
medizinisch versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 
ca. 100.000,- EUR. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die 
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
