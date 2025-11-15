PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Brand in der Rostocker Altstadt

Rostock (ots)

Am 15.11.2025 gegen 04:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr darüber 
informiert, dass es in der Straße Am Bagehl in Rostock zu einem Brand
an einem Wohnhaus gekommen sein soll. Beim Eintreffen der 
Einsatzkräfte wurde ein Brand an der Hausfassade sowie an einer 
Mülltonne festgestellt. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr konnte den 
Brand schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern.
Nach ersten Erkenntnissen könnte ein vor dem Haus abgestellter 
Pappkarton durch bisher unbekannte Täter entzündet worden sein. Das 
entstandene Feuer griff anschließend auf die Fassade des 
Mehrfamilienhauses und eine weitere Mülltonne über. Durch die 
Hitzeentwicklung wurde auch ein in der Nähe abgestellter Pkw 
beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Höhe des 
entstandenen Sachschadens ist bisher noch unbekannt.
Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Spurensuche und -sicherung im
Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren 
Brandstiftung dauern an.
Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder 
Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der 
Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616 über die Onlinewache unter 
www.Polizei.mvnet.de oder bei  jede anderen Polizeidienststelle zu 
melden.

Artur Weizel
Polizeihauptkommissar
Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 02:56

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 76-Jährigem Mann aus Güstrow

    Güstrow (ots) - Seit dem 14.11.2025 wird der 76-Jährige aus Güstrow vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter 03843 2660, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. https://t1p.de/64tq3 ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 20:20

    POL-HRO: Fahrzeug geriet nach Verkehrsunfall in Brand

    A20/Wismar (ots) - Am 14.11.2025 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem VW Passat die A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Ersten Erkenntnissen nach kam der PKW zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle Wismar-Mitte auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend mittig der Fahrbahn zum Stehen. Dort geriet das Fahrzeug in Brand. Die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren