Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Brand in der Rostocker Altstadt

Rostock (ots)

Am 15.11.2025 gegen 04:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr darüber informiert, dass es in der Straße Am Bagehl in Rostock zu einem Brand an einem Wohnhaus gekommen sein soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Brand an der Hausfassade sowie an einer Mülltonne festgestellt. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr konnte den Brand schnell löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein vor dem Haus abgestellter Pappkarton durch bisher unbekannte Täter entzündet worden sein. Das entstandene Feuer griff anschließend auf die Fassade des Mehrfamilienhauses und eine weitere Mülltonne über. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein in der Nähe abgestellter Pkw beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher noch unbekannt. Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung dauern an. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616 über die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder bei jede anderen Polizeidienststelle zu melden. Artur Weizel Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen

