LPD-EF: Kontrollaktion "Focus on the Road"

Die Thüringer Polizei beteiligt sich am 09. und 10. Oktober 2025 an der europaweiten Kontrollaktion "Focus on the Road" im Rahmen von ROADPOL und führt verstärkt Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr durch. Das Unfallrisiko durch Ablenkung im Straßenverkehr steht im Fokus.

Eine Nachricht tippen, einen Musiktitel auswählen, kurz etwas checken: Unaufmerksamkeit am Steuer kann im schlimmsten Fall Menschenleben kosten. Sie birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmer, nicht nur den Fahrzeugführer selbst.

Allein im Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis 30. September 2025 wurden 3.519 polizeiliche Vorgänge (wie bspw. "Handy am Steuer") erfasst.

Mit der Kontrollaktion rückt die Thüringer Polizei das Thema Ablenkung im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein und verdeutlicht die Gefahren durch abgelenkte Verkehrsteilnehmer nochmals.

Diese wird von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken ("Vision Zero").

Weitere Informationen gibt es unter www.roadpol.eu.

