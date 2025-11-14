Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeug geriet nach Verkehrsunfall in Brand

A20/Wismar (ots)

Am 14.11.2025 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem VW Passat die A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Ersten Erkenntnissen nach kam der PKW zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle Wismar-Mitte auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend mittig der Fahrbahn zum Stehen. Dort geriet das Fahrzeug in Brand. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Vor Ort kamen die Berufsfeuerwehr Wismar sowie die Freiwilligen Feuerwehren Neuburg und Krassow für die Löscharbeiten des in Vollbrand stehenden Fahrzeuges zum Einsatz. Für die Lösch- und Reinigungsarbeiten wurde die A20 für knapp zwei Stunden vollgesperrt. Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt mit einem RTW ins Krankenhaus Wismar gebracht. Am Unfallort wurde aufgrund der Beschädigungen durch die Autobahnmeisterei Upahl ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet. Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Daniel Krause Polizeihauptkommissar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

