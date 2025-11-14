PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeug geriet nach Verkehrsunfall in Brand

A20/Wismar (ots)

Am 14.11.2025 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem VW 
Passat die A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Ersten Erkenntnissen nach kam
der PKW zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle 
Wismar-Mitte auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab, 
kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend mittig 
der Fahrbahn zum Stehen. Dort geriet das Fahrzeug in Brand. Die 
beiden Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.
Vor Ort kamen die Berufsfeuerwehr Wismar sowie die Freiwilligen 
Feuerwehren Neuburg und Krassow für die Löscharbeiten des in 
Vollbrand stehenden Fahrzeuges zum Einsatz.
Für die Lösch- und Reinigungsarbeiten wurde die A20 für knapp zwei 
Stunden vollgesperrt. Der Sachschaden wird auf 10.000 EUR geschätzt. 
Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt mit einem RTW ins Krankenhaus
Wismar gebracht.
Am Unfallort wurde aufgrund der Beschädigungen durch die 
Autobahnmeisterei Upahl ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet.
Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche 
Staatsangehörigkeit.

Daniel Krause
Polizeihauptkommissar
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

