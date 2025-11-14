PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall bei Banzkow: Kleinkind bleibt unverletzt, Fahrer leicht verletzt

POL-HRO: Unfall bei Banzkow: Kleinkind bleibt unverletzt, Fahrer leicht verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Banzkow (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Banzkow ist eine Person leicht verletzt worden, ein mitfahrendes Kleinkind blieb unverletzt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen soll der Fahrer eines Mitsubishis gegen 16.00 Uhr aus Banzkow kommend auf der Alten Landstraße dem Gegenverkehr auf den unbefestigten Seitenstreifen ausgewichen sein. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, das in der weiteren Folge nach rechts von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 36-jährige Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, konnte jedoch nach medizinischer Erstversorgung vor Ort verbleiben. Das auf dem Rücksitz befindliche 17 Monate alte Kind blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:49

    POL-HRO: Einbruch in Bäckereifiliale

    Boizenburg (ots) - Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Boizenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zu heute Bargeld gestohlen. Die Täter sollen ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam über ein Fenster in die Filiale in der Schwartower Straße eingedrungen sein. Anschließend entwendeten die Unbekannten aus dem Büro- und Aufenthaltsraum Bargeld in Höhe von ungefähr 1000 Euro aus einem ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:06

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jungen (14) aus Bad Doberan

    Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots) - Seit dem 06. November 2025 wird ein 14-jähriger Junge aus Bad Doberan vermisst. Letztmalig wurde der Vermisste am Morgen des 06.11.2025 beim Verlassen seiner für Ihn verantwortlichen Kinder- und Jugendwohngruppe im Bollhäger Weg in Bad Doberan gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist der Gesuchte weiterhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren