Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jungen (14) aus Bad Doberan

Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots)

Seit dem 06. November 2025 wird ein 14-jähriger Junge aus Bad Doberan vermisst. Letztmalig wurde der Vermisste am Morgen des 06.11.2025 beim Verlassen seiner für Ihn verantwortlichen Kinder- und Jugendwohngruppe im Bollhäger Weg in Bad Doberan gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist der Gesuchte weiterhin unbekannten Aufenthalts.

Ein Foto des Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=215771&processor=processor.sa.pressemitteilung

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 160cm groß
   - schlanke Statur
   - kurzgeschorene, dunkelblonde Haare

Weitere Informationen zur Bekleidung und/oder mitgeführten Gegenständen liegen gegenwärtig nicht vor.

Personen, welche den Vermissten seit dem oben genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Doberan unter 038203 560 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

