PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen wegen Brandstiftung nach Vollbrand mehrerer Garagen in Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, nachdem in der zurückliegenden Nacht fünf Garagen in Güstrow im Zuge eines Brandes erheblich beschädigt wurden. Eine Zeugin informierte die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow und der Polizei gegen 01:40 Uhr über den Sachverhalt in der Neukruger Straße.

Durch die sofort eingesetzten Einsatzkräfte sei vor Ort festgestellt worden, dass mindestens drei Garagen unmittelbar durch das Feuer betroffen waren. Zwei weitere Gebäude seien insbesondere durch starke Verrußung und Rauchgas in Mitleidenschaft gezogen worden. Aufgrund des sofortigen Löscheinsatzes der insgesamt 19 Kameradinnen und Kameraden konnte verhindert werden, dass die Flammen sich auf weitere unmittelbar angrenzende Gebäudeteile ausweiteten.

Die Ermittlungen zur Brandursache befinden sich gegenwärtig am Anfang. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig mit mindestens 10.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 23:09

    POL-HRO: Tötungsdelikt in Bad Kleinen

    Bad Kleinen (ots) - Erstmitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des Polizeipräsidiums Rostock zu einem Tötungsdelikt in Bad Kleinen Nach aktuellem Erkenntnisstand ist es am heutigen Abend im Umfeld eines Schnell-Imbiss in Bad Kleinen zu einem schwerwiegenden Vorfall zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Nach vorliegenden Angaben soll ein 37-jähriger Tatverdächtiger gegen 18:30 Uhr eine weitere männliche ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 14:18

    POL-HRO: Auseinandersetzung am Dreescher Markt in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

    Schwerin (ots) - Am Mittwochabend kam es am Dreescher Markt in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der ein 22-jähriger Mann verletzt wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, insbesondere zur Identifizierung einer bislang unbekannten flüchtigen Tatverdächtigen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der 22-jährige ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 06:28

    POL-HRO: Fahrer eines Gefahrgut-LKW im Vollrausch auf BAB 19 unterwegs

    BAB 19 (Landkreis Rostock/MSE) (ots) - Dank eines Zeugenhinweises ist es Beamten der Autobahnpolizei Linstow am Abend des 13.11.2025 gelungen einen erheblich alkoholisierten LKW-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen 18:50 Uhr informierte der aufmerksame Zeuge die Polizei über einen LKW, welcher laut dessen Aussage in erheblichen Schlangenlinien auf der BAB 19 im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren