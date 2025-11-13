Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung am Dreescher Markt in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Am Mittwochabend kam es am Dreescher Markt in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der ein 22-jähriger Mann verletzt wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, insbesondere zur Identifizierung einer bislang unbekannten flüchtigen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der 22-jährige Geschädigte mit tunesischer Staatsangehörigkeit und ein 19-jähriger Tatverdächtiger mit russischer Staatsangehörigkeit gegen 18:35 Uhr zunächst in ein Streitgespräch. Dieses entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 22-Jährige verletzt wurde.

Die weibliche Begleitung des 19-jährigen Mannes soll ebenfalls auf den Geschädigten eingewirkt haben. Nach der Tat entfernten sich beide Tatverdächtigen vom Ereignisort, noch bevor die alarmierten Polizeikräfte eintrafen. Zur Versorgung der Verletzungen des Geschädigten war ein Rettungswagen im Einsatz.

Der 19-jährige Tatverdächtige konnte bereits identifiziert werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt das Kriminalkommissariat Schwerin.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur bislang unbekannten weiblichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeiinspektion Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder per Mail an kk.schwerin@polmv.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell