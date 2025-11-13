PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrer eines Gefahrgut-LKW im Vollrausch auf BAB 19 unterwegs

BAB 19 (Landkreis Rostock/MSE) (ots)

Dank eines Zeugenhinweises ist es Beamten der Autobahnpolizei Linstow am Abend des 13.11.2025 gelungen einen erheblich alkoholisierten LKW-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.

Gegen 18:50 Uhr informierte der aufmerksame Zeuge die Polizei über einen LKW, welcher laut dessen Aussage in erheblichen Schlangenlinien auf der BAB 19 im Bereich der Anschlusstelle Waren in Fahrtrichtung Rostock unterwegs gewesen ist. Nur kurze Zeit später konnten die alarmierten Polizeikräfte das mit Gefahrgut beladene Fahrzeug feststellen und auf einem Parkplatz kontrollieren. Der durch den Zeugen geäußerte Anfangsverdacht einer Trunkenheitsfahrt erhärtete sich schnell. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-jährigen, slowakischen Fahrer einen Wert von 3,02 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

