Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte zapfen 250 Liter aus Baustellenfahrzeugen ab

Neustadt-Glewe (ots)

Bereits in der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus Baustellenfahrzeugen in Neustadt-Glewe entwendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter zunächst gewaltsam Zutritt zum umfriedeten Baustellengelände an der K38 bei Neustadt-Glewe. Zwischen Montagnachmittag 16.20 Uhr und Dienstagmorgen 07.00 Uhr entwendeten die Unbekannten dann aus zwei Raupenbaggern und einem Radbagger insgesamt circa 250 Liter Dieselkraftstoff. Die geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Die Polizei in Ludwigslust (03874 411-0) hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

