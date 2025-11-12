PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfallgeschehen auf der BAB 19

Rostock (ots)

Am 11.11.2025 ereigneten sich in den Abendstunden auf der BAB 19 in 
Fahrtrichtung Rostock auf Höhe der Anschlussstelle Röbel mehrere 
Verkehrsunfälle. 

Um 19:30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen einem 
tschechischen PKW Mazda und einem polnischen LKW-Gespann gemeldet. 
Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 44-jährige Fahrer des Mazda
aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab und 
kollidierte mit dem LKW-Gespann. Weiterhin wurden etwa 22 
Schutzplanken beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 
50.000 EUR. Verletzt wurde niemand. 

Gegen 22:00 Uhr fuhr ein PKW Tesla in einen Sicherungsanhänger der 
Autobahnmeisterei Malchow. Dieser war dort zur Absicherung der 
Bergungsarbeiten zum Verkehrsunfall um 19:30 Uhr abgestellt. Der 
52-jährige Fahrer des Tesla konnte sich selbst aus dem Fahrzeug 
befreien und wurde leicht verletzt. Der Anhänger wurde durch den 
Aufprall total zerstört, wobei es außerdem zu Behinderungen aufgrund 
herumliegender Fahrzeugteile kam. Der Fahrer, welcher unter 
Alkoholeinfluss stand musste sich anschließend einer 
Blutprobenentnahme unterziehen. Der Sachschaden wird auf 200.000 EUR 
beziffert. Die BAB 19 war aufgrund der notwendigen Bergungsarbeiten 
bis 02:30 Uhr voll gesperrt. 

Um 23:40 Uhr wurde ein weiterer Verkehrsunfall gemeldet. Aufgrund von
Sekundenschlaf kam es zur Kollision zwischen drei LKW und zwei PKW, 
welche aufgrund des Staus der vorhergehenden Unfälle verkehrsbedingt 
hielten. Dies machte die Sperrung der BAB 19  ab der Anschlussstelle 
Wittstock in Richtung Rostock mit Unterstützung der Polizei 
Brandenburg erforderlich. Insgesamt wurden sieben Personen 
leichtverletzt. Die Schadenshöhe beträgt 130.000 EUR. Die BAB 19 
bleibt bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

