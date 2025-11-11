Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrüche in Einfamilienhäuser in mehreren Orten: Polizei sucht Hinweise

Schwerin/Pingelshagen/Zarrentin (ots)

In Westmecklenburg wurden der Polizei innerhalb kurzer Zeit drei Wohnungseinbruchsdiebstähle an verschiedenen Orten gemeldet. Die Täter sind bislang unbekannt.

In Testorf bei Zarrentin wurden am Montagmittag drei noch unbekannte männliche Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kastanienallee durch einen Zeugen beobachtet. Die Täter verschafften sich hierbei gegen 12:50 Uhr gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend flüchteten sie vermutlich in einem blauen Golf in Richtung Zarrentin.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus ist es im Laufe des gestrigen Tages auch in Pingelshagen bei Schwerin gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sollen unbekannte Täter zwischen 07:30 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam in das Haus in der Straße Am Aubach eingedrungen sein. Auch hier wurden mehrere Räume durchsucht.

Zwei Einbrecher wurden am Montagabend beim Eindringen in ein Einfamilienhaus in Schwerin auf einer Überwachungskamera festgehalten. Die Täter erlangten gegen 18:30 Uhr unbefugt Zutritt ins Haus in der Hopfenbruchwiese. Auch in diesem Fall wurden Räume vermutlich gezielt nach Wertgegenständen durchkämmt. Die alarmierten Polizisten leiteten sofort eine Fahndung ein, konnten die Täter jedoch nicht mehr ergreifen.

Die genaue Schadenshöhe ist in allen drei Fällen derzeit noch unbekannt.

Ob die drei Wohnungseinbrüche zusammenhängen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise, der Polizei in Boizenburg (038847 606-0), Gadebusch (03886 722-0) und Schwerin (0385 5180-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell