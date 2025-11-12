PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei leicht Verletzte bei Unfall auf der Autobahn

Wittenburg/Stolpe (ots)

Auf der BAB24 ereignete sich am gestrigen Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei denen sich zwei Personen leicht verletzten und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 14.30 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Wittenburg in Fahrtrichtung Berlin bei einem Überholvorgang zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen gekommen sein. Der 60-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz habe auf die linke Spur zum Überholen wechseln wollen und übersah dabei den bereits auf der Überholspur befindlichen VW. Sowohl der Fahrer des Mercedes als auch der 60-jährige VW- Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Hagenow gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die auslaufenden Betriebsflüssigkeiten vom Mercedes wurden von der ebenfalls alarmierten Feuerwehr aus Wittenburg fachgerecht abgebunden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die Autobahn für circa 45 Minuten halbseitig gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 35.000 Euro.

