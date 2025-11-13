PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tötungsdelikt in Bad Kleinen

Bad Kleinen (ots)

Erstmitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des 
Polizeipräsidiums Rostock zu einem Tötungsdelikt in Bad Kleinen 

Nach aktuellem Erkenntnisstand ist es am heutigen Abend im Umfeld 
eines Schnell-Imbiss in Bad Kleinen zu einem schwerwiegenden Vorfall 
zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Nach vorliegenden Angaben
soll ein 37-jähriger Tatverdächtiger gegen 18:30 Uhr eine weitere 
männliche Person angegriffen haben. Im Zuge dieses Angriffs wurde der
Geschädigte tödlich verletzt. 

Der deutsche Tatverdächtige konnte durch die sofort alarmierten 
Polizeikräfte überwältigt und vorläufig festgenommen werden. 
Hintergründe der Tat und sowie auch die Identität des Geschädigten 
sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. 

Für Presseanfragen steht der zuständige Pressesprecher der 
Staatsanwaltschaft Schwerin am morgigen Tag zur Verfügung. 

Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 22:30
Uhr vorliegenden Informationen. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag 

Florian Müller
Polizeihauptkommissar
Pressestelle
Polizeipräsidium Rostock
Außenstelle Güstrow
Schwaaner Straße 24
18273 Güstrow

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren