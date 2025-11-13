Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tötungsdelikt in Bad Kleinen

Bad Kleinen (ots)

Erstmitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des Polizeipräsidiums Rostock zu einem Tötungsdelikt in Bad Kleinen Nach aktuellem Erkenntnisstand ist es am heutigen Abend im Umfeld eines Schnell-Imbiss in Bad Kleinen zu einem schwerwiegenden Vorfall zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Nach vorliegenden Angaben soll ein 37-jähriger Tatverdächtiger gegen 18:30 Uhr eine weitere männliche Person angegriffen haben. Im Zuge dieses Angriffs wurde der Geschädigte tödlich verletzt. Der deutsche Tatverdächtige konnte durch die sofort alarmierten Polizeikräfte überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Hintergründe der Tat und sowie auch die Identität des Geschädigten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Für Presseanfragen steht der zuständige Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am morgigen Tag zur Verfügung. Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 22:30 Uhr vorliegenden Informationen. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Florian Müller Polizeihauptkommissar Pressestelle Polizeipräsidium Rostock Außenstelle Güstrow Schwaaner Straße 24 18273 Güstrow

